«Только на бумаге»: пленный разведчик рассказал правду о контрнаступлении ВСУ
Пленный разведчик Палий рассказал правду о контрнаступлении ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Отсутствие успехов признают уже даже сами боевики. Что они рассказывают?
Контрнаступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) развивалось крайне медленно и уже провалилось. Об этом РИА Новости рассказал попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.
По его словам, солдаты не понимают своих задач — «разведка существует только на бумаге».
«Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда? <…> И положить столько народу. Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой», — признался боевик.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина потеряла свыше 43 тысяч боевиков с начала контрнаступления.
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