«Он — изгой»: в Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 99 0

Госдума: Зеленский может повторить судьбу Саакашвили

«Он — изгой»: в Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Тема:
Спецоперация

В западных странах уже устали от лидера киевского режима, поэтому он, вероятно, повторит судьбу экс-президента Грузии.

Президента Украины Владимира Зеленского ждет такая же судьба, как у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом заявили в Госдуме, указав, что от марионеток Вашингтон и Брюссель обычно избавляются.

«Зеленский — следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он — изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — говорится в заявлении нижней палаты парламента.

В Госдуме также указали на то, что от лидера киевского режима уже устали на Западе.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский не хочет переговоров с Россией.

Тема:
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