Срывало крыши: погодный апокалипсис обрушился на Смоленск

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Десятки домов остались без электричества в Смоленске после урагана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В некоторых районах упавшие деревья повредили автомобили.

Погодный апокалипсис — и в Смоленске. На город обрушились шквалистый ветер, сильные дожди и грозы.

Очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии. Ураган валил деревья, которые рухнули на проезжую часть.

Чтобы освободить дорогу машинам, пассажиры общественного транспорта бросились убирать ветки. В некоторых районах упавшие стволы повредили автомобили.

Стихия сносила крыши зданий и обрывала линии электропередачи. Десятки многоквартирных домов остались без электричества, а из-за сильного дождя затопило улицы в центре города.

Ранее 5-tv.ru писал, что сверхинтенсивные ливни обрушились на Приморье. За несколько часов выпало больше половины августовской нормы осадков.

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