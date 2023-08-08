Срывало крыши: погодный апокалипсис обрушился на Смоленск
Десятки домов остались без электричества в Смоленске после урагана
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru
В некоторых районах упавшие деревья повредили автомобили.
Погодный апокалипсис — и в Смоленске. На город обрушились шквалистый ветер, сильные дожди и грозы.
Очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии. Ураган валил деревья, которые рухнули на проезжую часть.
Чтобы освободить дорогу машинам, пассажиры общественного транспорта бросились убирать ветки. В некоторых районах упавшие стволы повредили автомобили.
Стихия сносила крыши зданий и обрывала линии электропередачи. Десятки многоквартирных домов остались без электричества, а из-за сильного дождя затопило улицы в центре города.
Ранее 5-tv.ru писал, что сверхинтенсивные ливни обрушились на Приморье. За несколько часов выпало больше половины августовской нормы осадков.
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