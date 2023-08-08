Срывало крыши: погодный апокалипсис обрушился на Смоленск

В некоторых районах упавшие деревья повредили автомобили.

Погодный апокалипсис — и в Смоленске. На город обрушились шквалистый ветер, сильные дожди и грозы.

Очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии. Ураган валил деревья, которые рухнули на проезжую часть.

Чтобы освободить дорогу машинам, пассажиры общественного транспорта бросились убирать ветки. В некоторых районах упавшие стволы повредили автомобили.

Стихия сносила крыши зданий и обрывала линии электропередачи. Десятки многоквартирных домов остались без электричества, а из-за сильного дождя затопило улицы в центре города.

Ранее 5-tv.ru писал, что сверхинтенсивные ливни обрушились на Приморье. За несколько часов выпало больше половины августовской нормы осадков.