Будет еще хуже: сверхинтенсивные ливни обрушились на Приморье

Уровень в реках стремительно поднимается — на некоторых участках для безопасности перекрыли проезд.

Вода отрезает жителей Приморья от «большой земли» — в нескольких районах нарушено сообщение. Сверхливни смывают дороги, не выдержал и обрушился мост — в разлом упал автомобиль с пассажиром и водителем.

Люди не пострадали, но машина сильно повреждена. Автотранспорт здесь теперь не пройдет, до работы местные жители добираются на лодке.

За несколько часов выпало больше половины августовской нормы осадков. Уровень в реках стремительно поднимается — на некоторых участках для безопасности перекрыли проезд.

В одном из сел вода уже добралась до жилых домов. Ситуация будет только ухудшаться: в выходные циклон ударит с новой силой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейшие ливни накрыли столицу Бурятии.