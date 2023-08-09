Экипаж Ка-52 не оставляет врагу ни единого шанса: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Наступление российской армии на краснолиманском направлении идет полным ходом — экипаж вертолета Ка-52 успешно уничтожил боевую машину пехоты врага с помощью ракетного комплекса «Вихрь-М». На кадрах отчетливо видно — летчики получают координаты цели и громят технику противника. Экипаж успешно остается незамеченным ВСУ.

Ночная атака потенциального противника с легкостью отражается военнослужащими танковых подразделений ЦВО в Оренбургской области во время учений на Тоцком полигоне. Перед танковыми экипажами стояла задача контратаковать противника, разгромить его передовые отряды и восстановить оборону по переднему краю. Танкисты совершили 40-километровый марш в условиях темного времени суток, с ходу развернулись в боевой порядок и нанесли условному противнику огневое поражение из вооружения танков Т-72Б3М.