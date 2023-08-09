Экипаж Ка-52 не оставляет врагу ни единого шанса: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Российская авиация доминирует в небе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Наступление российской армии на краснолиманском направлении идет полным ходом — экипаж вертолета Ка-52 успешно уничтожил боевую машину пехоты врага с помощью ракетного комплекса «Вихрь-М». На кадрах отчетливо видно — летчики получают координаты цели и громят технику противника. Экипаж успешно остается незамеченным ВСУ.

Ночная атака потенциального противника с легкостью отражается военнослужащими танковых подразделений ЦВО в Оренбургской области во время учений на Тоцком полигоне. Перед танковыми экипажами стояла задача контратаковать противника, разгромить его передовые отряды и восстановить оборону по переднему краю. Танкисты совершили 40-километровый марш в условиях темного времени суток, с ходу развернулись в боевой порядок и нанесли условному противнику огневое поражение из вооружения танков Т-72Б3М.

Тема:
Спецоперация
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