«Налоговое бремя»: адвокат Славы заявила, что Хайдаров мог не платить государству

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 28 0

Адвокат Славы Елена Сенина: хирург Хайдаров мог не платить налоги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Врач всегда заранее предупреждал своих клиентов — заплатить ему за услуги можно только наличными. Кажется, у скандала, развивается новый виток.

Звездный хирург Тимур Хайдаров мог не платить налоги. Таким предположением с 5-tv.ru поделилась адвокат певицы Славы Елена Сенина.

По словам юриста, с их стороны в отношении Хайдарова в разные инстанции поступило 28 заявлений. В том числе, врача ожидает проверка на добросовестность уплаты налогов. Правозащитник отметила, что в личном блоге хирург активно рассказывает о своей работе — в день он может проводить до десяти операций, и их приблизительная сумма ясна. Догадаться можно и об общей выручке клиники.

«Что касается налогового бремени, которое несли или не несли <…>, та налоговая отчетность, которую мы увидели в открытом доступе, клиники, где оперирует Хайдаров, в корреляции с тем, что каждый из обращающихся в эту клинику получал памятку, в которой черным по белому было написано, что оплата только за наличные денежные средства», — прокомментировала Сенина.

Адвокат добавила, что некоторые клиенты также рассказывали о перечислении денежных средств на карту Хайдарову. Однако, считает она, делать поспешные выводы рано. Сейчас со всем разбираются компетентные органы, которые сумеют докопаться до правды.

«То, что разберутся, это наверняка, а сделают ли вывод о противоправной деятельности Хайдарова либо нет, об этом говорить не мне, а говорить органам предварительного расследования», — резюмировала адвокат исполнительницы.

Комментируя остальные иски, Елена подчеркнула, что проверки могут затянуться на несколько месяцев, а, может быть, и лет. Связано это с необходимостью проведения множества экспертиз и ожидания заключения экспертов. Однако по некоторым нюансам, отмеченным в поданных заявлениях, результаты могут появиться уже скоро.

Скандал между Славой и Тимуром развернулся после заявления певицы. Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции у популярного хирурга. Хайдаров в ответ заметил, что вмешательство было выполнено профессионально, а последствия могли появиться из-за несоблюдения рекомендаций в период реабилитации.

«Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна», — подчеркнул он.

Тимуру Хайдарову доверяли свои тела многие звезды российского шоу-бизнеса. Из-под его ножа вышли точеные фигуры Любови Успенской, Гоар Аветисян, Инстасамки. Пресс у него делали также Дава и Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская вступила в «бой» с хирургом Хайдаровым. Артистка уверена, что звездный хирург понесет заслуженное наказание.

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