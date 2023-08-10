Рассеяли боевиков: десантники ВС РФ отразили атаку ВСУ около Клещеевки

В частности, были уничтожены две украинские бронемашины.

В зоне спецоперации российские десантники отразили атаку ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском. По киевским формированиям ударили гаубицы Д-30.

Бронемашины противника, которые пытались доставить к линии соприкосновения пехоту, выявили операторы беспилотников. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией.

В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Две украинские бронемашины уничтожены.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.