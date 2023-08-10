Граница на замке: как российские бойцы защищают Белгородскую область от боевиков
Установки «Мста-С» защищают Белгородскую область от формирований ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Подразделение, в основном, сформировано из местных мужчин.
Поражают склады противника и натовскую технику наши бойцы и с установок «Мста-С» — одно из таких подразделений действует в Белгородской области, прямо на границе.
А в состав, в основном, входят местные парни, чьи родные и близкие ежедневно страдают из-за активности киевских формирований. Работу наших ребят увидела корреспондент «Известий» Марина Кравцова.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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