После удара дронами уничтожена нефтебаза в Ровненской области Украины

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 43 0

Ночью по всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Telegram / Віталій Коваль / vitalykoval8; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В результате ночной атаки уничтожена нефтебаза в Ровенской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Виталий Коваль, записав видеообращение на фоне якобы горящей нефтебазы.

«Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Разрушена нефтебаза в Дубенщине», — заявил чиновник.

По его словам, на месте работают спасатели, а также следователи. Необходимости в эвакуации населения нет. Погибших и пострадавших так же нет.

Однако, на глаза бросается один факт. Похоже, что не только президент страны Владимир Зеленский периодически пользуется «зеленкой» для записи видеообращений. Не естественно выглядит и видео Коваля. Смущают откровенные размытости в кадре, а также чистый голос говорящего. Кроме того, не видна работа спасателей на месте происшествия.

Ночью по всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. Сообщения о взрывах поступали из Черниговской, Хмельницкой, Киевской и Ровенской областей.

Тема:
Спецоперация
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