Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лизы из ЛНР
У девочки — детский церебральный паралич и другие сопутствующие заболевания.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали историю пятилетней Лизы из ЛНР.
У девочки — детский церебральный паралич и другие сопутствующие заболевания. Передвигаться она может только на коляске.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, у Лизы появилась надежда осуществить мечту начать ходить. На курс реабилитации и дорогостоящие корсеты требуется один миллион 225 тысяч рублей.
Вместе с вами удалось собрать необходимую сумму. За сутки вы перечислили два миллиона 920 тысяч 952 рубля. Большое вам спасибо!
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