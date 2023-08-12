Боится вернуться в Россию: кто угрожает жене Тимура Хайдарова
Жена хирурга Хайдарова боится возвращаться в Россию
Фото: Instagram* / silvashi_officiel
В чем камень преткновения — в ревности или в мести?
Жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши боится возвращаться в Россию из-за угроз. Об этом в интервью KP.RU рассказал адвокат Александр Бенхин.
По его словам, возлюбленной хирурга угрожает один из бывших пациентов — Александр Вдовин. Спустя несколько лет после операции у известного хирурга начался абсцесс мягких тканей левой ягодицы.
«В своих соцсетях он напрямую угрожал Светлане, обращаясь к ней по фамилии. Он показывал сначала свою разрезанную гноящуюся пятую точку — спустя 6 лет после операции, а затем говорил, что если встретит ее где-то, то сделает с ней то же самое», — рассказал Бенхин.
Адвокат рассказал, что обратился за консультацией к частному детективу Максиму Заболотному, а также в правоохранительные органы. По словам Бенхина, им удалось выяснить, что Вдовин предлагал пациентам Хайдарова исправить допущенные хирургом ошибки, что «является маркетингом». Специалист добавил, что надеется на разумность Вдовина и мирное решение конфликта.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталья Штурм прокомментировала ситуацию вокруг звездного хирурга. Исполнительница отметила, что ни за что бы не стала делать операцию в клинике Хайдарова.
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