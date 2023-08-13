Вильфанд: купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
В южных регионах ожидается длительный бархатный сезон.
В Черном море можно будет купаться примерно до 10 октября. О продолжительном бархатном сезоне в интервью ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — сообщил метеоролог.
Вильфанд подчеркнул, что сейчас температура моря в Анапе составляет плюс 25 градусов, в Туапсе и Геленджике — плюс 28 градусов, в Сочи — плюс 27.
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