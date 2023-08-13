Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября

В южных регионах ожидается длительный бархатный сезон.

В Черном море можно будет купаться примерно до 10 октября. О продолжительном бархатном сезоне в интервью ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — сообщил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что сейчас температура моря в Анапе составляет плюс 25 градусов, в Туапсе и Геленджике — плюс 28 градусов, в Сочи — плюс 27.

Уссурийск пострадал от наводнения: что происходит в городе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд российских регионов накроют интенсивные осадки. Самые сильные дожди пройдут в Ленинградской, Томской, Омской, Новгородской областях. Также непогожие дни ожидаются в некоторых южных регионах, а также Красноярском и Хабаровском краях, а также в Ленинградской области.