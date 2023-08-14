«Пробивает реактивную броню»: как российские «Корнеты» громят танки Leopard

Российские бойцы уничтожают танки Leopard «Корнетами»
Фото: © РИА Новости
В чем особенность установок, которые используют бойцы армии России?
Немецкие танки Leopard стали добычей для российских установок «Корнет» с двойной боеголовкой. Об этом заявил обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.
Он перечислил основные преимущества российского оружия: простота, универсальность и дешевизна.
«Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню», — отметил Луттвак.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые уничтожили в зоне спецоперации на Украине испанский миномет Alakran.
- 14 авг
- Кураторы разочарованы: стали известны планы Запада после провального контрнаступления ВСУ
- 14 авг
- Закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет
- 14 авг
- Бойцы «Южной» группировки войск взяли в плен шесть десантников ВСУ в ЛНР
- 14 авг
- США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 млн долларов
- 14 авг
- ГБР Украины задержало организатора переправы для уклонистов через границу
- 14 авг
- Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО испанский миномет Alakran
- 14 авг
- ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ
- 14 авг
- «Смеется в лицо»: в США возмутились из-за поведения Сербии
- 14 авг
- Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ над Белгородской областью
- 14 авг
- «Повторное наступление»: напуганные ВСУ скапливают резервы под Киевом
Читайте также
88%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?