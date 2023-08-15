Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 25

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 42 0

В настоящее время в больницах города находятся 66 пострадавших в результате ЧП.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; Telegram / Администрация Главы РД / agiprd;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале увеличилось до 25 человек, сообщили в центре медицины катастроф Дагестана.

В настоящее время в республике находится заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Он сообщил, что число пострадавших достигло 66, все находятся в медучреждениях. Десять из них — в тяжелом состоянии.

«Врачи делают все возможное, борются за каждую жизнь. Всем необходимым сейчас лечебные учреждения обеспечены», — сказал он.

Кроме того, по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко сформирована бригада Федерального центра медицины катастроф. Врачи прибудут в Махачкалу через несколько часов.

ЧП произошло в Махачкале накануне поздним вечером. Причиной взрыва на АЗС мог стать автомобиль, который находился в находящейся рядом автомастерской. Предварительно, машина загорелась в автосервисе, а затем огонь перекинулся на автозаправку, что и привело к хлопку. После начался пожар. В настоящее время открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:32
«Подарок» от Киева: на румынском курорте взорвалась украинская морская мина
3:20
Степан Сеновал: зачем 15 августа нужно плести венки из летних трав
3:17
Экс-разведчик США: ВС РФ уничтожили большое количество систем Patriot на Украине
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
2:59
Взрыв на АЗС в Махачкале: подробности и хронология событий
2:47
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 25

Сейчас читают

Суета и паника: что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС
Пожар вспыхнул после взрыва в автосервисе в Махачкале: что известно к этому часу
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку