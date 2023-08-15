Залетел в дом: FPV-дрон ликвидировал украинскую ДРГ в зоне спецоперации
FPV-дрон ликвидировал украинскую ДРГ в зоне спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Оператор наблюдал за боевиками «от первого лица».
Российские разведчики уничтожили диверсионную группу и опорный пункт ВСУ. Причем для атаки использовались не обычные беспилотники, а FPV-дроны с технологией «от первого лица».
Их оператор может отслеживать полет не со стороны, а буквально подглядывать за противником и направлять аппарат в труднодоступные места — в том числе окна и двери.
Так и поступили наши бойцы. Преследуя группу украинских боевиков, дрон залетел непосредственно в дом, где они находились, и взорвал его.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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