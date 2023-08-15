Гигантские потоки глины обрушились на город на западе Италии

Более 120 человек, как отмечается, пришлось эвакуировать.

Проливные дожди накрыли запад Италии. В одном из городов провинции Турин река вышла из берегов.

Многометровая волна снесла барьеры и затопила улицу, на дороги хлынул поток воды и грязи. Движение заблокировано из-за огромного слоя глины, а помятые автомобили разбросало по всему городу.

Затопило, как отмечается, и многоквартирные дома. Более 120 человек пришлось эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье вводится режим ЧС регионального уровня. Это позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.

Несколько дней назад на Приморье обрушились сильные дожди. В результате в реках поднялся уровень воды, оказались подтоплены многие территории.

Больше всего досталось Уссурийску. Город пережил крупнейшее наводнение за последние десять лет.