Гигантские потоки глины обрушились на город на западе Италии
Река вышла из берегов в итальянской провинции Турин
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tino Romano; 5-tv.ru
Более 120 человек, как отмечается, пришлось эвакуировать.
Проливные дожди накрыли запад Италии. В одном из городов провинции Турин река вышла из берегов.
Многометровая волна снесла барьеры и затопила улицу, на дороги хлынул поток воды и грязи. Движение заблокировано из-за огромного слоя глины, а помятые автомобили разбросало по всему городу.
Затопило, как отмечается, и многоквартирные дома. Более 120 человек пришлось эвакуировать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье вводится режим ЧС регионального уровня. Это позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.
Несколько дней назад на Приморье обрушились сильные дожди. В результате в реках поднялся уровень воды, оказались подтоплены многие территории.
Больше всего досталось Уссурийску. Город пережил крупнейшее наводнение за последние десять лет.
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