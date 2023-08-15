Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона за отказ удалить фейки об СВО

Мировой суд снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление фейков о проведении спецоперации со своих ресурсов в сети. На этот раз площадке назначен штраф размером два миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор обратился к компании с требованием удалить два размешенных материала, содержание которых не соответствует действительности о проведении специальной военной операции и действиях ВС РФ. Коснулись требования, в том числе, материала о событиях в Краматорске.

В начале августа суд уже штрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона. Тогда компания также не отреагировала на требование удалить недостоверные статьи о якобы возможности применения российской стороной ядерного оружия и принудительном вывозе детей с территории Украины. Ранее Wikimedia штрафовали еще 13 раз.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что полковника в отставке Квачкова оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию ВС РФ.