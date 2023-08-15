Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона за отказ удалить фейки об СВО
Ограничить доступ к недостоверной информации требовал Роскомнадзор, однако организация продолжила бездействовать.
Фото: www.globallookpress.com / stadtratte via www.imago-images.
Мировой суд снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation за неудаление фейков о проведении спецоперации со своих ресурсов в сети. На этот раз площадке назначен штраф размером два миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании.
Согласно материалам дела, Роскомнадзор обратился к компании с требованием удалить два размешенных материала, содержание которых не соответствует действительности о проведении специальной военной операции и действиях ВС РФ. Коснулись требования, в том числе, материала о событиях в Краматорске.
В начале августа суд уже штрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона. Тогда компания также не отреагировала на требование удалить недостоверные статьи о якобы возможности применения российской стороной ядерного оружия и принудительном вывозе детей с территории Украины. Ранее Wikimedia штрафовали еще 13 раз.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что полковника в отставке Квачкова оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию ВС РФ.
- 15 авг
- Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения ДРГ под Брянском
- 15 авг
- Российские военные впервые уничтожили словацкие гаубицы Zuzana-2
- 15 авг
- ВС РФ нанесли ВПК Украины значительный ущерб групповым ударом
- 15 авг
- «Нужны новые пакеты»: Швеция снова поставит на Украину оружие
- 15 авг
- Два человека получили травмы при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
- 15 авг
- В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
- 15 авг
- «Если хотите»: Киев не готов идти на уступки по «плану Зеленского»
- 15 авг
- ВСУ потеряли значительную часть резервов, брошенных на запорожское направление
- 15 авг
- Залетел в дом: FPV-дрон ликвидировал украинскую ДРГ в зоне спецоперации
- 15 авг
- «Радикальные меры»: Зеленский рискует потерять должность и страну
Читайте также
65%
-3.62 106.57
-4.11
Нашли ошибку?