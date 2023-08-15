Полковника в отставке Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 75 0

В суде военный оказался не первый раз.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Спецоперация

Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании московского Тверского суда.

Административный протокол в отношении Квачкова был составлен после размешенных в социальной сети «Одноклассники» публикаций. Сторона защиты настаивала на запросе данных у соцсети с целью доказательства того, что посты были выложены действительно Квачковым. Суд в ходатайстве адвокатов отказал и принял решение о привлечении полковника к ответственности.

О том, что Квачков является администратором паблика, он сам узнал якобы только в отделении полиции. Свою вину в распространении фейков об СВО он не признал.

На скамье подсудимых Квачков оказывается не первый раз. В 2005 году он проходил подозреваемым по делу о покушении на главу правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Тогда суд оправдал его. Позже, в 2010 году, Квачкова вновь задержали, но уже по обвинению в организации военного мятежа. Спустя три года ему был предъявлен обвинительный приговор — суд избрал ему меру пресечения в виде 13 лет заключения под стражу, однако позже приговор был смягчен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно приговорил Глуховского* к восьми годам за дискредитацию ВС РФ.

* — признан в РФ иноагентом

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Спецоперация
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