Число жертв стихийного бедствия в Индии превысило 60
В Гималаях потоки уносили целые поселения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Hindustan Times; 5-tv.ru
По меньшей мере 65 человек погибли и еще десятки пропали без вести во время стихийного бедствия в Индии. Север страны накрыли небывалые ливни, они вызвали масштабные наводнения и оползни.
В Гималаях потоки уносили целые поселения. Выбраться из региона невозможно — все ближайшие дороги разрушены.
Отряды спасателей направлены к людям. Но работу в настоящее время осложняют ливни и новые оползни.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня. Объем грязевой массы, предварительно, превысил пять миллионов кубических метров. Неконтролируемая стихия сносила на своем пути буквально все.
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