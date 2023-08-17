«Чтобы избежать ударов»: ВСУ спешно меняют дислокацию вооружения
FT: ВСУ спешно меняют дислокацию вооружения из-за ударов РФ
Фото: www.globallookpress.com / Oleg Pereverzev
Киевский режим продолжать терпеть неудачи в зоне спецоперации.
Киевский режим из-за страха ударов российской армии спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Кроме того, издание отмечает, что украинские пилоты постоянно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинское командование рапортует об осложнении ситуации на купянском направлении.
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