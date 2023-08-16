Украина передала CNN видео с подтверждением атаки на Крымский мост
Преступный киевский режим признал, что несколько раз попытался устроить теракт на гражданском объекте.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Киев признал свою причастность к атакам на Крымский мост в октябре прошлого года и 17 июля текущего. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк телеканалу CNN.
Мост был атакован морскими беспилотниками, их Малюк назвал уникальным изобретением, с помощью которого боевики осуществили «успешный удар» по гражданскому объекту. Кроме того, по его словам, они использовались при атаках на корабли «Оленегорский горняк» и «Сиг».
Между тем телеканалу СБУ предоставила видео с июльской атакой на Крымский мост. На кадрах — экран пилота, где видно экспериментальный дрон Sea Baby, доставляющий взрывчатку к одной из бетонных опор. Также были продемонстрированы кадры самого удара по мосту, а также атак на судно.
Последний раз Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле знали о причастности СБУ к атакам на Крымский мост.
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