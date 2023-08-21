Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?

В сети начали распространяться фотографии, на которых Хайдаров с ассистентами якобы работает без перчаток.

Адвокат певицы Славы Елена Сенина сообщила журналистам, что хирург Тимур Хайдаров начал выплачивать компенсации своим пациентам. Также юрист изучила социальные сети врача и заявила, что хирург и его ассистенты работают без перчаток.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы хирурга Хайдарова, прокомментировал 5-tv.ru публикации в СМИ. Он отметил, что на опубликованных представителем Славы фото — операция по проведению абдоминопластики (хирургическая операция, в ходе которой иссекаются излишки кожи и подкожной клетчатки в области живота, а также подтягиваются мышцы брюшной полости — Прим. ред.) мужчине.

«Фотографии, которые представила г-жа Сенина, говорят лишь о том, что она умеет пользоваться фотошопом, поскольку на оригинальных фотографиях отчетливо видны перчатки», — сообщил Добровинский.

Он также предоставил 5-tv.ru оригинальные фотографии, сделанные в ходе операции. На них действительно можно увидеть работу врачей в перчатках.

«Как здравому человеку, вообще, может прийти в голову мысль, что подобные операции кто-то станет проводить без перчаток? Возможно, для нее это норма. Ну, а по поводу каких-то выплат в очередной раз повторяю, что ни о каких компенсациях речи не идет», — заключил адвокат Александр Добровинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего добивается Слава в инфобитве с хирургом Хайдаровым.