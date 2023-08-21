Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 846 0

Адвокат Добровинский: хирург Хайдаров все операции проводит в перчатках

Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

В сети начали распространяться фотографии, на которых Хайдаров с ассистентами якобы работает без перчаток.

Адвокат певицы Славы Елена Сенина сообщила журналистам, что хирург Тимур Хайдаров начал выплачивать компенсации своим пациентам. Также юрист изучила социальные сети врача и заявила, что хирург и его ассистенты работают без перчаток.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы хирурга Хайдарова, прокомментировал 5-tv.ru публикации в СМИ. Он отметил, что на опубликованных представителем Славы фото — операция по проведению абдоминопластики (хирургическая операция, в ходе которой иссекаются излишки кожи и подкожной клетчатки в области живота, а также подтягиваются мышцы брюшной полости — Прим. ред.) мужчине.

«Фотографии, которые представила г-жа Сенина, говорят лишь о том, что она умеет пользоваться фотошопом, поскольку на оригинальных фотографиях отчетливо видны перчатки», — сообщил Добровинский.

Он также предоставил 5-tv.ru оригинальные фотографии, сделанные в ходе операции. На них действительно можно увидеть работу врачей в перчатках.

«Как здравому человеку, вообще, может прийти в голову мысль, что подобные операции кто-то станет проводить без перчаток? Возможно, для нее это норма. Ну, а по поводу каких-то выплат в очередной раз повторяю, что ни о каких компенсациях речи не идет», — заключил адвокат Александр Добровинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего добивается Слава в инфобитве с хирургом Хайдаровым.

Отчетливо видны: правда ли, что хирург Хайдаров проводил операции без перчаток?

1/3

Фото: Личный архив хирурга Тимура Хайдарова

2/3

Фото: Личный архив хирурга Тимура Хайдарова

3/3

Фото: Личный архив хирурга Тимура Хайдарова

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова
20 авг
Замахнулся на «святое»: пользователи сети вычислили новую «жертву» Хайдарова
18 авг
Как у Киркорова? Директор Пьера Нарцисса раскрыл тайну его идеального пресса
17 авг
Новые подробности: почему Тимур Хайдаров официально не числится в своей клинике
16 авг
Готова идти до конца: чего добивается Слава в инфобитве с хирургом Хайдаровым
15 авг
«Не передать словами»: певица Наталья Штурм лишилась голоса после пластики
14 авг
«Обойдемся без нее»: Соседов ответил на претензии Славы к нему из-за дела Хайдарова
12 авг
Боится вернуться в Россию: кто угрожает жене Тимура Хайдарова
10 авг
Певица Наталья Штурм легла под нож хирурга на фоне скандала Славы и Хайдарова
9 авг
«Осадочек останется»: певица Штурм высказалась о скандале с хирургом Хайдаровым
9 авг
«Налоговое бремя»: адвокат Славы заявила, что Хайдаров мог не платить государству
+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
«Увлекалась подобным»: выпавшую из окна Михайлову могло убить собственное хобби?
13:39
Пожар на складе с красками в Подмосковье локализован
13:37
В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ
13:25
Сдерживают натиск: как российские мотострелки обороняют участок фронта в ЛНР
13:16
В Харьковской области заявили, что ВСУ покинули поселок Синьковка
13:11
«Омерзительная тема»: от чего Александр Яцко отказался ради молодой жены

Сейчас читают

«С почтальоном Печкиным сравнивают»: Митя Фомин отпустил усы во имя стиля
Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку