Заполнилось водой под завязку: что известно о трагической экскурсии по подземельям Москвы

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Поиски пропавших продолжаются в настоящее время.

Фото, видео: 5-tv.ru

Нелегальная экскурсия по московскому подземелью закончилась трагедией. Пропала экскурсионная группа, которая спустилась вниз в неподходящий момент.

Начался мощный ливень, а в этом случае коллекторы заполняются водой, что называется, под завязку, — выбраться практически невозможно. Нескольких участников экстремальной прогулки уже нашли погибшими в Москве-реке.

По нашим данным, это две девочки 15-ти лет и 17-летний парень. Их поиски продолжаются в настоящее время.

Пока неизвестно даже точное число людей — к этой минуте пропавшими числятся семь человек. Корреспондент «Известий» Анна Воропай собрала информацию об инциденте.

Это должна была быть увлекательная экскурсия по подземной реке, но проливной дождь не оставил участниками шансов на спасение. В Москве выпала половина месячной нормы осадков — 47 миллиметров, предыдущий рекорд был в 1999-м.

Столицу затопило, и вся эта вода полилась в Неглинку. Ее заключили в коллектор как раз для защиты от наводнений.

«Все профессионалы-диггеры знают, что во время дождей и паводков в подземелье находиться нельзя. Коллектор — это замкнутая система, и, как только идет дождь, идет сброс в ливневую канализацию. Тут же поднимается уровень воды, и спастись из коллектора практически невозможно», — говорит диггер Таша Грехова.

Прогулка по Неглинке — одна из популярных диггерских экскурсий. И гиды на этом неплохо зарабатывают — стоит нелегальное приключение девять тысяч рублей. За эти деньги участнику дают сапоги, фонарик и водят по маршруту, где имеют право ходить только ремонтные службы.

«Если бы у нас в Москве был подземный музей, куда можно было бы официально спуститься, прикоснуться к истории, вот таких трагедий бы не было. Но посчитали, видимо, что это несвоевременно — интерес к подземельям всегда есть, был и будет», — отметил диггер Даниил Давыдов.

Неглинка — подземная река длиной восемь километров. Она полностью заключена в коллектор и спрятана под землей.

Начинается она в районе метро «Достоевская» и течет через весь центр в сторону Кремля. В Москву Неглинка впадает в районе парка «Зарядье».

Вот тот ее выход из коллектора — как раз здесь и обнаружили тела погибших подростков, их выловили из реки. В поисках остальных участников группы водолазы обследуют русло, дно и подземный участок.

Ранее 5-tv.ru писал, как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией.

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