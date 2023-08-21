Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Подозреваемым в массовом отравлении шаурмой оказался бизнесмен из Владимира

Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf

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Тема:
Массовые отравления в России

Пострадало больше 100 человек.

Во Владимире задержали подозреваемого в массовом отравлении шаурмой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Пострадавшими значатся больше 100 человек.

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области», — говорится в сообщении.

Известно, что бизнесмен на постоянной основе поставлял в точки общепита некачественное мясо, употребление которого и привело к массовой госпитализации. Добыча и переработка продукции осуществлялась с грубыми нарушениями санитарных норм.

Подозреваемого уже вызвали в правоохранительные органы и допросили. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщил об отравлении детей шаурмой во Владимирской области.

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