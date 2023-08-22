«Не надо было начинать»: в ВСУ признали провал контрнаступления
В ВСУ признали провал контрнаступления
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
С чем неонацисты связывают свои неудачи?
Украинское контрнаступление провалилось — это признают и сами боевики. Аналогичное мнение высказал полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Грабский изданию The Wall Street Journal.
«По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе», — заявил он, добавив, что ничего из перечисленного соблюдено не было.
На этом фоне неонацисты теряют все больше живой силы и техники, а также испытывают дефицит в снарядах.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные за сутки на купянском направлении отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
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