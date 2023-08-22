Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 98 0

Атаки отражены в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовское и Райгородка.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Спецоперация

Российские военные за сутки на купянском направлении отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атаки отражены в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской народной республики.

«Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — добавил Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское в ДНР.

Тема:
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