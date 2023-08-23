«Просто ужас»: Приморье снова ушло под воду на фоне сильнейших ливней
Ливни из-за тайфуна привели к подтоплениям в Приморье
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
За сутки в регионе выпала месячная норма осадков.
Приморье, где еще не ликвидировали последствия мощнейших ливней на прошлой неделе, снова ушло под воду. Во Владивостоке многие горожане с утра попытались выйти на улицу, посмотрели, что там творится, и вернулись домой.
«Как вообще идти на работу? Это ужас, просто ужас», — сетует местная жительница.
Новый тайфун опять принес проливные дожди — за сутки выпала месячная норма осадков. Как ожидается, уровень воды в реках поднимется минимум на два метра, а значит настоящее наводнение еще впереди.
Предупрежденные синоптиками коммунальщики заранее подняли решетки стоков ливневой канализации, однако это не помогло. Уссурийск — райцентр с населением почти 200 тысяч человек, где на прошлой неделе из-за ливней прорвало дамбу и затопило тысячи домов, — сегодня оказался фактически отрезан от мира.
Вокруг города размыло дороги. В крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участок БАМ разрушился из-за прорыва дамбы.
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