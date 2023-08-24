Эксклюзивные кадры обломков самолета, который разбился в Тверской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 430 0

Появились кадры обломка хвоста самолета, который разбился в Тверской области

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Царюк; 5-tv.ru

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В данный момент на месте работают криминалисты и экстренные службы.

Появились первые эксклюзивные кадры обломков хвоста самолета, который разбился вечером 23 августа в Куженкино Тверской области. На борту находился бизнесмен Евгений Пригожин. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.

Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с очевидцами крушения.

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