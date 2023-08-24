Как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным — новые подробности

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 891 0

На борту находились десять человек.

Как летевшие на разбившемся судне связаны с Пригожиным — новые подробности

Фото: 5-tv.ru

Вечером, 23 августа, Росавиация опубликовала вероятный список погибших при крушении самолета под Тверью. 5-tv.ru разбирался, кем были люди, предположительно летевшие на одном борту с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Один из объявленных погибших Валерий Чекалов из Санкт-Петербурга владелец компании ООО «Евро полис», а также соратник Евгения Пригожина. Кроме того, Чекалов некоторое время занимался организацией военного питания, об этом 5-tv.ru рассказал его друг Владимир Багаев.

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, по имеющейся информации, является российским офицером спецназа Генштаба Вооруженных сил России, он подполковник запаса и кавалер четырех орденов Мужества. По данным СМИ, в мае 2014 года под Ростовом-на-Дону организовал базу подготовки бойцов и стал командиром собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК «Вагнер».

Еще один возможный погибший — Сергей Пропустин. Данные о нем нашлись даже на украинском сервисе «Миротворец». Именно там он записан как член ЧВК «Вагнер», указана и якобы должность — разведчик-гранатометчик.

Связи с ЧВК «Вагнер» обнаружились у Евгения Макаряна и Александра Тотмина. В сети на некоторых ресурсах они указаны как сотрудники ЧВК.

Среди погибших также числятся трое членов экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин из Санкт-Петербурга, второй пилот Рустам Каримов из Перми и бортпроводница Кристина Распопова, по предварительным данным, родом из Екатеринбурга.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:19
Новый враг Америки? Эксперт рассказал о негласной войне США против Турции
7:10
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
7:01
Крушение самолета: все имеющиеся факты к данному часу
6:52
В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере
6:43
Третий день БРИКС — что нас ждет
6:41
Шапша: ночью над Калужской областью сбит беспилотник

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России