Адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество и счета

Адвокаты блогера Елены Блиновской обжаловали решения Пресненского суда о наложении ареста на ее счета и имущество в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат Наталия Сальникова.

«Все решения Пресненского суда обжалованы», — сообщила юрист.

Также известно, что даты рассмотрения жалоб в Мосгорсуде на сегодняшний день еще не назначены.