«Это не редкость»: Пентагон о темпах контрнаступления ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

В Пентагоне назвали медленными темпы контрнаступления ВСУ

«Это не редкость»: Пентагон о темпах контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Американцы также признали, что опоздали с поставками оружия.

Темпы так называемого контрнаступления украинских боевиков медленнее, чем предполагали его организаторы. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka.

При этом он допустил, что такая ситуация «не редкость», поскольку реальность часто отличается от того, что было расписано на бумаге. Между тем Милли допустил и то, что США опоздали с поставками необходимого для контрнаступления оружия.

По его словам, сегодня киевский режим продолжает нуждаться в истребителях F-16.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал так называемого контрнаступления украинских боевиков стал очевиден.

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