Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
Украинский беспилотник был ликвидирован благодаря слаженным действиям российских военных.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник. Дрон был сбит над территорией Шебекинского района Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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