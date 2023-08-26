Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Минобороны сообщило о поражении пункта управления 100-й бригады теробороны ВСУ

Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

Также на территории ДНР была уничтожена ДРГ противника.

Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также на территории республики в районе населенного пункта Урожайное была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru показал кадры удара российского дрона по американскому БТР в зоне спецоперации.

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