Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады теробороны ВСУ

Также на территории ДНР была уничтожена ДРГ противника.

Российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также на территории республики в районе населенного пункта Урожайное была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru показал кадры удара российского дрона по американскому БТР в зоне спецоперации.