Появилось видео удара российского дрона по американскому БТР в зоне спецоперации

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 17 0

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения западного бронетранспортера дроном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

После удара украинские боевики стали вылезать из горящей машины.

Министерство обороны России опубликовало кадры с ударом дрона по бронированной боевой машине ВСУ. Известно, что бронетранспортер — американского производства. После точного выстрела украинские военные начали спешно покидать машину.

В результате удара БПЛА техника противника была полностью выведена из строя.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в борьбе с агрессией киевского режима. Российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. После проведенных референдумов, согласно волеизъявлению граждан, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ. Страны «коллективного Запада» объявили действия России «агрессией» и начали накачивать киевский режим техникой, вооружением и деньгами, а также отправлять наемников и инструкторов в ряды ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ. Бронемашину удалось выявить в посадках близ населенного пункта.

Тема:
Спецоперация
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