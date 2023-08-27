Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 40 0

В результате случившегося пострадавших нет.

Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

С помощью своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористы ВСУ хотели нанести удар по Брянской и Курской областям. Украинские боевики вновь собирались действовать по приказу Киевского режима, но потерпели неудачу. В Telegram-канале Министерства обороны России сообщили, что беспилотники националистов с легкостью были остановлены.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей», — написало ведомство.

Также от Минобороны не последовало информации о каких-либо разрушениях или пострадавших лицах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле.

Тема:
Спецоперация
27 авг
Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами
27 авг
В США объяснили стремление боевиков ВСУ сдаться в плен: «Речь идет о целых взводах»
27 авг
Долгожданный подарок от Запада: когда Украина получит истребители F-16
27 авг
На месте сражения: новый мемориальный комплекс увековечил защитников Курской дуги
27 авг
ВСУ стали сильнее обстреливать Донбасс запрещенными кассетными боеприпасами
27 авг
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
27 авг
На Украине подтвердили участие Залужного в секретном совещании с генералами НАТО
26 авг
В Белгородской области погиб мирный житель в результате атаки ВСУ
26 авг
Оскар Кучера помог в зоне СВО плотнику, который делал ремонт в его квартире
26 авг
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кирилловка со стороны ВСУ
+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Бесят! ТОП-6 знаков зодиака, которые ненавидят всех окружающих
8:16
Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях
8:07
Делает деньги на всем: Трамп собрал больше $7 млн после тюремного фото
7:55
В Бурятии спасатели ищут пропавших на сплаве туристов
7:43
Американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Начат розыск пропавших
7:32
Министр Культуры РФ о смерти Глеба Панфилова: «Тяжело поверить»

Сейчас читают

Американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Начат розыск пропавших
Яна Поплавская о смерти Глеба Панфилова вслед за супругой: «Понимала, что быстро уйдет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России