Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле

Украинский БПЛА самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

О пресечении попытки атаки киевского режима ранее сообщили в Минобороны РФ. По данным Богомаза, сбитый беспилотник упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил ранее 5-tv.ru, украинский БПЛА был сбит около 21:45 по московскому времени.