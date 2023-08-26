Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области: сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинский БПЛА самолетного типа был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

О пресечении попытки атаки киевского режима ранее сообщили в Минобороны РФ. По данным Богомаза, сбитый беспилотник упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил ранее 5-tv.ru, украинский БПЛА был сбит около 21:45 по московскому времени.

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