Балицкий наградил журналистов «Известий» орденами «За заслуги перед Запорожской областью»

Чиновник отметил важность работы представителей СМИ на «информационном фронте».

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий наградил орденами «За заслуги перед Запорожской областью» пострадавших при обстреле ВСУ журналистов «Известий» оператора Дмитрия Шикова и корреспондента Романа Польшакова, а также фотокорреспондента агентства РИА Новости Константина Михальчевского.

Глава региона обратил в Telegram-канале внимание на то, что Михальчевский и Шиков в скором времени планируют вернуться к работе, однако Польшакову еще предстоит продолжить лечение. Характер полученных им травм оказался тяжелее, чем предполагалось, поэтому еще несколько недель он будет находиться под присмотром медиков.

«В ближайшее время орден будет передан родным погибшего Ростислава Журавлева», — добавил Балицкий.

Роман Польшаков получает орден. Telegram / Балицкий Евгений / BalitskyEV

Он также отметил важность работы журналистов на «информационном фронте». По его словам, они противостоят западной пропаганде, рискуя собственной жизнью. Чиновник заверил, что с глубоким уважением относится к работе военных корреспондентов и их желанию открывать людям глаза на правду.

Награда Романа Польшакова. Telegram / Балицкий Евгений / BalitskyEV

Польшакову, Шикову и Михальчевскому чудом удалось выжить под кассетным обстрелом украинских боевиков. Все произошло 22 июля в Запорожской области.

Их коллеге, журналисту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, выжить не удалось. Из командировки в зону СВО он не вернулся.

Ранее 5-tv.ru писал, что погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.