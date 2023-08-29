Подразделения «Южной» группировки войск России отразили атаку ВСУ на донецком направлении. Удачно проведенное контрнаступление позволило солдатам из РФ улучшить свое положение на фронте. Об этом 29 августа сообщило Минобороны РФ.

По предварительной информации, солдаты ВСУ предприняли попытку рейда в районе населенного пункта Невельский. Однако хитрость националистам не помогла: атаку успешно отразили военные из РФ.

«Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также два гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», — сообщает ведомство.

Только за сегодняшний день армия РФ провела несколько успешных операций по обеспечению безопасности в регионах. на Донецком направлении, среди прочих успешных маневров, был уничтожен и украинский эшелон с боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru информировал, что российский истребитель успешно отразил атаку беспилотника над Черным морем.