Орбан пригрозил войной в случае атак на газопроводы в Венгрию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Орбан: Венгрия и Сербия расценят взрыв газопроводов как повод для начала войны

Орбан пригрозил войной в случае атак на газопроводы в Венгрию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/photonews.at/Georges Schne

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Тема:
Северный поток

Политик отправил «послание» тем, кто устроил террористические акты на «Северном потоке».

Любое посягательство на маршруты газа из России в Венгрию или Сербию будет воспринято как повод для объявления войны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону он напомнил, что Будапешт сразу дал конкретную оценку взрывам на «Северных потоках», назвав их террористическими актами. При этом политик удивился, что подобной реакции не последовало от властей Германии.

Также Орбан отметил, что Венгрия и Сербия уже отправили «послание» тем, кто может захотеть устроить террористический акт на газопроводе в южном направлении.

«Мы посчитаем это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — подчеркнул премьер.

Что касается текущей геополитической ситуации, Орбан отметил, что надежды Запада «раскачать» ситуацию внутри России не увенчаются успехом — ведь ее граждане объединены вокруг лидера и настроены на победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан назвал способ завершить конфликт на Украине.

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