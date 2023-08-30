«Бедные украинцы»: Орбан назвал способ завершить конфликт на Украине

Политик высказал непопулярное на Западе мнение о текущем противостоянии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал США и НАТО о риске мировой войны на фоне украинского конфликта и помощи западных стран Киеву. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Орбана, сейчас очень опасный момент, когда отправка военных какой-либо страны Запада на Украину неминуемо приведет к конфликту между НАТО и Россией. Впрочем, у Вашингтона есть все возможности закончить нынешнее противостояние, считает премьер Венгрии.

«Ключ в ваших руках. Так что, если бы Соединенные Штаты хотели мира, на следующее утро мир был бы заключен. Очевидно, что украинцы, бедные украинцы сами по себе неконкурентоспособны в этом конфликте. Так что, если не будет денег и не будет оборудования со стороны Запада и особенно со стороны США, конфликт сразу же будет окончен», — считает он.

Премьер Венгрии дополнительно подчеркнул, что решение конфликта на Украине сегодня находится только в руках американской администрации, и никто другой не в состоянии его завершить.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия.