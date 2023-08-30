Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд российской армии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также их ремонт. Такие приборы необходимы для нужд спецоперации, сообщили в военном ведомстве.

Свое поручение Шойгу дал в рамках визита на предприятие концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». В Тульскую область он отправился, чтобы проконтролировать выполнение государственного оборонного заказа.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки Шойгу также провел совещание, на котором присутствовало руководство предприятия, а также сотрудники профильных органов военного управления.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения», — написано в опубликованном в Telegram-канале министерства сообщении.

Руководитель «Алмаз-Антей» проинформировал Шойгу о том, что проведенная недавно на предприятии реконструкция позволила усилить мощности и потенциальные возможности производства в несколько раз.

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