Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд российской армии

Приборы необходимы защитникам Донбасса в зоне проведения спецоперации.
Фото: www.globallookpress.com / ; MOD Russia
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также их ремонт. Такие приборы необходимы для нужд спецоперации, сообщили в военном ведомстве.
Свое поручение Шойгу дал в рамках визита на предприятие концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». В Тульскую область он отправился, чтобы проконтролировать выполнение государственного оборонного заказа.
Отмечается, что в ходе рабочей поездки Шойгу также провел совещание, на котором присутствовало руководство предприятия, а также сотрудники профильных органов военного управления.
«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения», — написано в опубликованном в Telegram-канале министерства сообщении.
Руководитель «Алмаз-Антей» проинформировал Шойгу о том, что проведенная недавно на предприятии реконструкция позволила усилить мощности и потенциальные возможности производства в несколько раз.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Якутии дан старт строительству Новоленской ТЭС.
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