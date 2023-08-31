«Нужно померзнуть»: придет ли бабье лето в Москву этой осенью

Периодов «ненастья», впрочем, не избежать.

1-е сентября в Петербурге и Москве будет аномально теплым. В столице погода совершенно летняя — 28 градусов, а в городе на Неве — 22, что тоже непривычно для первого дня осени. А когда будет бабье лето, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться, поднять воротник. Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России», — сказал синоптик.

Вильфанд сообщил, что наша планета пережила самые жаркие июнь и июль в истории наблюдений. Но речь идет о глобальной температуре, а вот в европейской части России погода в эти месяцы была умеренной.

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