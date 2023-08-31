Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Новые комплексы защиты развернут за считанные недели.

Под Москвой построят новые объекты противовоздушной обороны (ПВО). Об инициативе городских властей совместно с Министерством обороны рассказал Сергей Собянин на недавнем выступлении, приуроченном ко дню работников комплекса городского хозяйства столицы.

Мэр Москвы подчеркнул, что правительство делает все для защиты граждан от атак беспилотников и терактов со стороны киевского режима. К примеру, новые защитные средства ПВО будут возведены за считанные недели.

«В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно», — заявил Собянин.

Градоначальник добавил, что в Орле заканчивается обустройство аэропорта. На нем разместят перехватчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летящих к столице. По словам Собянина, первые результаты уже есть. Позавчера взлетевший оттуда вертолет уничтожил украинский дрон. В конце выступления мэр поблагодарил работников городского хозяйства за их работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воскресенском районе Московской области был сбит украинский дрон. Сергей Собянин подчеркнул, что жертв и разрушений нет.