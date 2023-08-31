Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника
На месте произошедшего работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В Воскресенском районе Московской области был сбит украинский беспилотник. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон удалось уничтожить прямо на подлете к городу сегодня утром.
«Сегодня силами ПВО (противовоздушной обороны — Прим. ред.) в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте уже работают экстренные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска атаковали пункты управления и разведки украинских боевиков.
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