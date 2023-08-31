Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника

В Воскресенском районе Московской области был сбит украинский беспилотник. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон удалось уничтожить прямо на подлете к городу сегодня утром.

«Сегодня силами ПВО (противовоздушной обороны — Прим. ред.) в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте уже работают экстренные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска атаковали пункты управления и разведки украинских боевиков.