Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья

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У мальчика серьезные проблемы со здоровьем. Необходимо экстренное лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю об одиннадцатилетнем Ануре.

У мальчика детский церебральный паралич. Он едва передвигается. Чтобы спасти Анура, необходимо срочно провести сложную операцию, а затем курс реабилитации. На это требуется 1 миллион 100 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 2 миллиона 460 тысяч 489 рублей.

Большое вам спасибо!

Тема:
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