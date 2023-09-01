Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю об одиннадцатилетнем Ануре.

У мальчика детский церебральный паралич. Он едва передвигается. Чтобы спасти Анура, необходимо срочно провести сложную операцию, а затем курс реабилитации. На это требуется 1 миллион 100 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 2 миллиона 460 тысяч 489 рублей.

Большое вам спасибо!