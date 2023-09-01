Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
| В России Срочная новость 11 0
Утром этого же дня Киев пытался совершить атаку на регион с помощью беспилотника — она была успешно отражена.
Фото: © РИА Новости
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области был уничтожен в воздухе украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Очередная попытка киевского режима совершить атаку была пресечена около 21:15 часов вечера по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этот день в небе над Белгородской областью был сбит еще один вражеский беспилотник.
- 1 сент
- Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
- 31 авг
- Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
- 30 авг
- Губернатор Брянской области сообщил о пресечении попытки атаки украинских БПЛА
- 30 авг
- Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта
- 30 авг
- Украинский беспилотник сбили под Брянском, не дав произвести атаку
- 30 авг
- В Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки беспилотников ВСУ
- 30 авг
- Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников
- 30 авг
- В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
- 30 авг
- Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
- 30 авг
- В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
Читайте также
+25° 761 мм рт. ст.
51%
51%
96.34
0.01 104.61
-0.33
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?