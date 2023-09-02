Нобелевский фонд отозвал приглашения России и Белоруссии на вручение премий

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте фонда.

Уточняется, что ранее принятое решение пригласить всех послов вызвало возмущение шведской общественности, поэтому правление Нобелевского фонда решило «повторить прошлогоднее исключение из обычной практики» и не приглашать российского, белорусского и иранского послов на вручение премии в Стокгольме. При этом на церемонию в Осло, где вручают Нобелевскую премию мира, пригласят всех послов, отметили в фонде.

В октябре 2022 года послам России и Белоруссии было также отказано в приглашении на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, куда традиционно приглашают представителей госструктур Швеции и послов, находящихся в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Нобелевская премия стала политическим инструментом.