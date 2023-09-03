ВКС РФ нанесли удар по топливным хранилищам ВСУ в порту под Одессой

Минувшей ночью российские Воздушно-космические силы нанесли удар по объектам ВСУ в Одесской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга.

Групповой удар ВС РФ пришелся на хранилища топлива ВСУ, которые они использовали для снабжения техники в порту Рени под Одессой, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что поставленные ВКС цели были реализованы — все объекты успешно поражены.

Украинские СМИ начали сообщать о мощном взрыве и сигнале воздушной тревоги в Одесской области сегодня ночью. Позже глава военной администрации Одесской области Олег Кипер подтвердил повреждение портовой инфраструктуры.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности атаку на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску.