В США все сильнее слышны голоса, призывающие Киев начать переговоры с Россией.

Вашингтон все больше разочаровывается результатами украинского контрнаступления и теми методами, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия. Об этом говорится в статье Business Insider.

Раздражение американцев вызывает то, что украинцы делят силы поровну между восточным и южным направлениями, тогда как, по мнению западных стратегов, им нужно консолидировать ударный кулак только на юге, пишет автор.

«Они (США — Прим. ред.) призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придется нести большие потери», — отмечается в статье.

На фоне провальных действий ВСУ в американском истеблишменте все чаще выражают сомнения в правильности действий Киева, что может предшествовать сокращению военно-финансовой поддержки Украины и, как следствие, окончательному срыву контрнаступления. Более того, добавляет автор, в США все сильнее слышны голоса, призывающие Киев начать переговоры с Россией.

«Отсутствие прогресса на Украине в течение последних двух месяцев, напротив, должно послужить тревожным сигналом для западных лидеров. Их сегодняшняя реакция определит геополитический ландшафт на десятилетия вперед», — делается вывод в статье.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала анонсированного контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч боевиков убитыми. Министр отметил, что киевский режим продолжает безуспешные попытки наступательных действий уже третий месяц, несмотря на огромные потери. По словам Шойгу, ВС РФ ликвидируют не только живую силу противника в зоне СВО, но и вражескую технику. Таким образом, с начала контрнаступления украинские нацисты лишились 7,6 тысячи единиц из своего арсенала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель Asia Times Стивен Брайен посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия после провала контрнаступления.