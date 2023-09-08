Сильнейшие за 140 лет ливни парализовали Гонконг

Настоящий погодный армагеддон произошел в Гонконге. На город обрушились проливные дожди, которые принес тайфун «Хайкуй».

Затоплены десятки районов — за час уровень воды поднялся на несколько метров, заблокировав первые этажи зданий. Вестибюли метро превратились в водопады.

В автобусах вода дошла до уровня сидений — многие пытались покинуть зону бедствия, но течение сбивало их с ног. Бурные потоки буквально превратили улицы в реки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни российских туристов сейчас пытаются срочно покинуть Турцию. Небывалые ливни накрыли несколько городов, в том числе Стамбул.

В результате началось мощное наводнение. Уже известно минимум о четверых погибших.